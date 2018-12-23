У Карпатах згорів готель, загинула одна людина
"Першим на місце виклику прибув підрозділ Державного пожежно-рятувального поста селища Ворохта. Відстань від найближчого підрозділу до місця пожежі становила близько 25 кілометрів", - йдеться в повідомленні прес-служби ДержНС Івано-Франківської області.
Коли пожежники прибули на місце події, полум'я вже охопило всю будівлю. Обслуговуючий персонал встиг евакуювати жителів готелю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Однак під час проведення робіт з розбору конструкції згорілого готелю виявлено тіло людини, розповіли у відомстві.
О 6:12 пожежу було локалізовано на площі 1500 м кв., а о 07:00 - ліквідовано. До гасіння залучили 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 осіб особового складу.
Причина загоряння встановлюється.
Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.
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