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У Карпатах згорів готель, загинула одна людина

Інцидент стався в селі Яблуниця Івано-Франківської області
У селі Яблуниця Івано-Франковської області в ніч на 23 грудня близько 3 години спалахнула пожежа в місцевому готелі "Простоквашино", в результаті якої загинула одна людина.
У Карпатах згорів готель, загинула одна людина Фото: ДСНС

"Першим на місце виклику прибув підрозділ Державного пожежно-рятувального поста селища Ворохта. Відстань від найближчого підрозділу до місця пожежі становила близько 25 кілометрів", - йдеться в повідомленні прес-служби ДержНС Івано-Франківської області.

Коли пожежники прибули на місце події, полум'я вже охопило всю будівлю. Обслуговуючий персонал встиг евакуювати жителів готелю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Однак під час проведення робіт з розбору конструкції згорілого готелю виявлено тіло людини, розповіли у відомстві.

О 6:12 пожежу було локалізовано на площі 1500 м кв., а о 07:00 - ліквідовано. До гасіння залучили 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 осіб особового складу.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.

 
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23 12 2018 16:20
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