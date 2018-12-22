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На різдвяному ярмарку у Львові стався вибух, є постраждалі

Станом на 13:30 пожежу локалізовано
У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух.За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.
На різдвяному ярмарку у Львові стався вибух, є постраждалі Фото: Твоє місто

Як інформує "Твоє місто", спершу загорілась одна з хатинок на ярмарку, потім пролунали три вибухи. Ймовірно вибухали балони з газом. Очевидці кажуть про стовп вогню від вибухів.

Вибухнув газовий балон у хатинці ресторану "Реберня". Унаслідок вибуху і пожежі хатинка вигоріла вщент, зазначає  ZAXID.NET.


Фото: Твоє місто

Відомо також, що вогонь перекинувся на сусідні хатинки. На місці працюють пожежники, поліція і медики. За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждало четверо людей.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС, пожежу локалізували о 13:26 і о 13:32 ліквідували. До ліквідації залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.


Фото: прес-служба ГУ ДСНС Львівщини

Нагадаємо, 21 листопада у верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

 

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22 12 2018 14:37
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