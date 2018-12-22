На різдвяному ярмарку у Львові стався вибух, є постраждалі

У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух.За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.

Як інформує "Твоє місто", спершу загорілась одна з хатинок на ярмарку, потім пролунали три вибухи. Ймовірно вибухали балони з газом. Очевидці кажуть про стовп вогню від вибухів.

Вибухнув газовий балон у хатинці ресторану "Реберня". Унаслідок вибуху і пожежі хатинка вигоріла вщент, зазначає ZAXID.NET.



Фото: Твоє місто

Відомо також, що вогонь перекинувся на сусідні хатинки. На місці працюють пожежники, поліція і медики. За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждало четверо людей.