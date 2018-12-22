На різдвяному ярмарку у Львові стався вибух, є постраждалі
Як інформує "Твоє місто", спершу загорілась одна з хатинок на ярмарку, потім пролунали три вибухи. Ймовірно вибухали балони з газом. Очевидці кажуть про стовп вогню від вибухів.
Вибухнув газовий балон у хатинці ресторану "Реберня". Унаслідок вибуху і пожежі хатинка вигоріла вщент, зазначає ZAXID.NET.
Фото: Твоє місто
Відомо також, що вогонь перекинувся на сусідні хатинки. На місці працюють пожежники, поліція і медики. За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждало четверо людей.
Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС, пожежу локалізували о 13:26 і о 13:32 ліквідували. До ліквідації залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.
Фото: прес-служба ГУ ДСНС Львівщини
Нагадаємо, 21 листопада у верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.
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