CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові загорілася обласна клінічна лікарня
Рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу
Фото: соцмережі
Наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу, повідомив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев, інформує "Твоє місто".
Фото: tvoemisto.tv
Фото: tvoemisto.tv
Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.
Наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати, додав він.
З 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів, повідомляє Zaxid.net.
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