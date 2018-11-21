У Львові загорілася обласна клінічна лікарня

У верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

Наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу, повідомив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев, інформує "Твоє місто".



Фото: tvoemisto.tv



Фото: tvoemisto.tv

Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.

Наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати, додав він.

З 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів, повідомляє Zaxid.net.