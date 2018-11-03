У Карпатах знайшли киянина, який зник 7 березня

На Прикарпатті знайдено туриста з Києва

У Карпатах рятувальники МНС знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник під час спуску з гори Піп Іван 7 березня.

Киянин заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченої спеціально для прихистку туристів. Там він провів кілька днів, поки його не виявили рятувальники МНС.

Повідомляється, що стан київського туриста задовільний.

Прес-служба МНС Івано-Франківської області уточнює, що його знайшли в районі полонини Шешорська.

З ранку 10 березня почалася пошуково-рятувальна операція, до якої залучили 17 рятувальників і три одиниці техніки. Чотири пошукові групи обстежили територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич і Піп Іван.

Нагадаємо, у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.