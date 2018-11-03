CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Карпатах рятувальники МНС знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник під час спуску з гори Піп Іван 7 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах знайшли киянина, який зник 7 березня
На Прикарпатті знайдено туриста з Києва
Фото: Верховинське відділення поліції Косівького ВП ГУНП в Івано-Франківській області
Киянин заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченої спеціально для прихистку туристів. Там він провів кілька днів, поки його не виявили рятувальники МНС.
Повідомляється, що стан київського туриста задовільний.
Прес-служба МНС Івано-Франківської області уточнює, що його знайшли в районі полонини Шешорська.
З ранку 10 березня почалася пошуково-рятувальна операція, до якої залучили 17 рятувальників і три одиниці техніки. Чотири пошукові групи обстежили територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич і Піп Іван.
Нагадаємо, у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.
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11 03 2018 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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