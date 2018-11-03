Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Карпатах знайшли киянина, який зник 7 березня

На Прикарпатті знайдено туриста з Києва
У Карпатах рятувальники МНС знайшли 27-річного туриста з Києва Костянтина Зінченка, який зник під час спуску з гори Піп Іван 7 березня.
У Карпатах знайшли киянина, який зник 7 березня Фото: Верховинське відділення поліції Косівького ВП ГУНП в Івано-Франківській області

Киянин заблукав у горах і вирішив сховатися в хатині, передбаченої спеціально для прихистку туристів. Там він провів кілька днів, поки його не виявили рятувальники МНС.

Повідомляється, що стан київського туриста задовільний.

Прес-служба МНС Івано-Франківської області уточнює, що його знайшли в районі полонини Шешорська.

З ранку 10 березня почалася пошуково-рятувальна операція, до якої залучили 17 рятувальників і три одиниці техніки. Чотири пошукові групи обстежили територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич і Піп Іван.

Нагадаємо, у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2018 13:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.