У кінотеатрі "Жовтень" показуватимуть кіно для батьків з немовлятами

З 15 березня кінотеатр "Жовтень" починає проводити сеанси для батьків з немовлятами.

Про це повідомила ініціатор проекту Ольга Мирцало у Facebook-спільноті "Київ дружній до батьків і малюків".

"Мами та татусі дітей "памперсніого віку", є для вас чудова новина. Кінотеатр "Жовтень" погодився проводити сеанси для мам (тат) з дітьми 0 +", – зазначила вона.

Кіносеанси будуть проводитися регулярно, по вівторках. Перший відбудеться вже наступного тижня – 15 березня о 10:00.

Зазначається, що для підтримки цього важливого кроку назустріч, група "Київ дружній", на сайті якої, зазначимо, й відбуватиметься вибір фільму для перегляду, подарує кінотеатру два пеленальних столики.

Також Мирцало закликала допомогти зі збором іграшок для дітей старшого віку.

Директор "Жовтня" Людмила Горделадзе розповіла "Українській правді. Київ", що кіно показуватимуть у великому залі на 400 місць, зі світлом, тихим звуком і зручностями для батьків і дітей. За її словами, кінотеатр встановить мікрохвильовку для розігріву дитячого харчування.

Перед сценою планується влаштувати дитячу зону – постелити великий килим, встановити манежі з іграшками для найменшеньких.

Нагадаємо, кінотеатр "Жовтень" відкрили знов у 2015 році після пожежі восени 2014-го.