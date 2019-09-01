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У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски

Лист главі мінфіну США Мнучіну підписали сім голів комітетів
Представники Демократичної партії США, які очолили комітети Конгресу після перемоги на виборах восени 2018 року, вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.
У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски Олег Дерипаска. Фото: Коммерсантъ

Текст листа, з яким законодавці звернулися до міністра фінансів США, опублікований на сайті комітету у закордонних справах.

"Ми вимагаємо, щоб ви були доступні для зустрічі із зацікавленими членами (Палати представників - ред.) в умовах, які дозволять в повному обсязі обговорити всі аспекти угоди про скасування санкцій і вплив, який це рішення матиме на зусилля США щодо перешкоджанню шкідливій ​​активності Росії, спрямованій проти нашої країни", - йдеться в листі.

У листі також зазначається, що умови зняття санкцій зосереджені на зміні відносин Дерипаски з компаніями Rusal, EN + і "Євросибенерго", зміні структури управління EN + і Rusal, а також підвищенні вимог до звітності.

"Тим не менше, угода, по-видимому, зберігає значну частку володіння EN + за Дерипаскою, в той час як, за повідомленнями, передає деякі акції і фінансові інтереси пов'язаному з Кремлем російському банку ВТБ, який знаходиться під санкціями", - вказують автори звернення.

"Є ряд додаткових питань, які ми і інші члени Конгресу повинні вирішити, щоб повністю оцінити, чи є угода США і зняття санкцій виправданими", - йдеться в листі.

Голови комітетів вказують, що повідомлення про рішення зняти санкції з компаній Дерипаски, надійшло в грудні минулого року, а "шатдаун", що невдовзі розпочався, ускладнює розгляд цього питання Конгресом в 30-денний період, як того вимагає закон про санкції CAATSA.

У зв'язку з цим вони вимагають, щоб Мінфін відклав скасування санкцій, щоб у законодавців було досить часу на вирішення питань, що залишилися.

Лист Мнучіну підписали сім голів комітетів.

Нагадаємо, в кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з трьох енергетичних компаній, що належать Дерипасці.

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09 01 2019 08:51
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