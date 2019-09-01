У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски
Текст листа, з яким законодавці звернулися до міністра фінансів США, опублікований на сайті комітету у закордонних справах.
"Ми вимагаємо, щоб ви були доступні для зустрічі із зацікавленими членами (Палати представників - ред.) в умовах, які дозволять в повному обсязі обговорити всі аспекти угоди про скасування санкцій і вплив, який це рішення матиме на зусилля США щодо перешкоджанню шкідливій активності Росії, спрямованій проти нашої країни", - йдеться в листі.
У листі також зазначається, що умови зняття санкцій зосереджені на зміні відносин Дерипаски з компаніями Rusal, EN + і "Євросибенерго", зміні структури управління EN + і Rusal, а також підвищенні вимог до звітності.
"Тим не менше, угода, по-видимому, зберігає значну частку володіння EN + за Дерипаскою, в той час як, за повідомленнями, передає деякі акції і фінансові інтереси пов'язаному з Кремлем російському банку ВТБ, який знаходиться під санкціями", - вказують автори звернення.
"Є ряд додаткових питань, які ми і інші члени Конгресу повинні вирішити, щоб повністю оцінити, чи є угода США і зняття санкцій виправданими", - йдеться в листі.
Голови комітетів вказують, що повідомлення про рішення зняти санкції з компаній Дерипаски, надійшло в грудні минулого року, а "шатдаун", що невдовзі розпочався, ускладнює розгляд цього питання Конгресом в 30-денний період, як того вимагає закон про санкції CAATSA.
У зв'язку з цим вони вимагають, щоб Мінфін відклав скасування санкцій, щоб у законодавців було досить часу на вирішення питань, що залишилися.
Лист Мнучіну підписали сім голів комітетів.
Нагадаємо, в кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з трьох енергетичних компаній, що належать Дерипасці.
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