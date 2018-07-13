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У Криму засудили Панова до восьми років колонії суворого режиму

"Прокурор" запрошував 10,5 років колонії суворого режиму
Підконтрольний окупаційні владі "Верховний суд" Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму.
У Криму засудили Панова до восьми років колонії суворого режиму Євген Панов. Фото: скріншот

9 липня "прокурор" запросив для "диверсанта" Панова 10,5 років колонії суворого режиму,  повідомляє "Крим.Реалії".

Раніше політв'язень Євген Панов відмовився піти на угоду зі слідством.

Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.

ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму.У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.

У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".

 

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13 07 2018 11:05
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