У Криму засудили Панова до восьми років колонії суворого режиму
9 липня "прокурор" запросив для "диверсанта" Панова 10,5 років колонії суворого режиму, повідомляє "Крим.Реалії".
Раніше політв'язень Євген Панов відмовився піти на угоду зі слідством.
Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.
ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму.У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.
У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".
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