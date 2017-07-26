У Кривому Розі подружжя спалило труп своєї прийомної доньки

У Кривому Розі подружня пара спалила тіло своєї прийомної шестирічної дочки, після чого рештки викинули в річку.

Слідство встановило, що прийомні батьки шестирічної Аміни Менго спалили її тіло в металевому контейнері і викинули рештки у річку.

За версією слідства, ввечері 2 червня 2017 року прийомні батьки Аміни – Тетяна та Юрій Кудрявцеви – від'їхали 16 кілометрів від Кривого Рогу в бік Миколаєва і повернули на лісосмугу.

"Впродовж години батьки палили труп у металевій духовці з використанням паливно-мастильних матеріалів. Потім рештки тіла охолодили і зібрали в поліетиленовий пакет. Духовку кинули у водойму", – розповіла "Українській правді. Життя" інспектор відділу моніторингу міського відділу поліції Кривого Рогу Юлія Цуркаленко.

Спалені рештки тіла дівчинки прив'язали до шлакоблоку і кинули у водойму, повідомив начальник слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Гоптарев.

"При проведенні молекулярно-генетичного дослідження встановлений збіг генотипів біологічної речовини з зубної щітки з залишками тіла на березі водойми і обгорілим трупом", – каже Гоптарев. Сумнівів, що в річці знайшли саме тіло Аміни, у слідства немає.

Що насправді трапилося з дівчинкою і як вона померла – слідчі ще встановлюють.

Фото: "УП.Життя" "В інтересах слідства версії ми не озвучуємо. Їх дуже багато. Заплановано дуже багато слідчих дій, які покажуть, що насправді відбулося", – каже "УП.Життя" Юлія Цуркаленко. – "Скоріш за все, впродовж двох місяців слідство свою справу завершить". Тетяна Кудрявцева на початку червня у коментарі журналістам заперечувала зізнання свого чоловіка у скоєному. Переконувала, що його у поліції катували, щоб вибити зізнання. За її версією подій, 3 червня зранку вони з чоловіком та Аміною поїхали зустрічати старшу доньку.

Фото з Facebook "На жаль, так сталось, збіг обставин, що донька загубилась", – казала журналістам Тетяна. Як – прийомна мама пояснити не змогла. То вона нібито загубилась уже на залізничному вокзалі, то на заправці. За словами мами, дитина нібито загубилась о шостій ранку. "Кудрявцева звернулась за фактом зникнення дитини до соціальних служб, а не зателефонувала 102", – розповіла в програмі "Стосується кожного" інспектор служби зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Кривого Рогу Наталя Малега. – "О пів на 8 зателефонував представник соцслужби і повідомив, що зникла дитина. До поліції Кудрявцева звернулась о 8, через дві години. У такій ситуації кожна хвилина важлива, бо квадрат пошуків з кожною хвилиною змінюється. Дитина може рухатись в будь-якому напрямку". О 8 ранку усі екіпажі – від комбатів до патрульних – були орієнтовані на пошуки дитини, додає Малега. "Те, що Аміна вийшла з машини на залізничному вокзалі, не зафіксувала жодна відеокамера, яка зафіксувала момент стоянки авто і його виїзд", – каже правоохоронниця. Територію прочісували і волонтери. Шукали дівчинку і кінолог з собакою. Нині мама дітей з журналістами спілкуватись не хоче. У померлої Аміни залишився рідний брат Тимур. Хлопчику – 8 років. Їх обох всиновила родина Кудрявцевих три роки тому.

Фото: "УП.Життя"

У дітей – рідкісне захворювання: гіпофізарний нанізм. Їхній організм практично не виробляє гормону росту. Діти повинні рости на коштовних штучних гормонах.

"УП.Життя" зустріло прийомну маму з Тимуром та Аміною на Всеукраїнському з'їзді орфанних хворих цієї зими. Тоді мама розповідала, як Тимур за останні півроку виріс аж на чотири сантиметри. Вони коштували родині 90 тисяч гривень. Для Аміни грошей батькам уже не вистачило.

"Усі ви, хто не відмовився від своєї дитини, які б складні патології в неї не були – ви герої", – зверталась до батьків Тетяна. – "Я хоч і прийомна мама, але від своїх дітей не відмовлюся".

"У цій сім'ї завжди були усмішки на обличчях. Діти завжди були щасливими і гостинними. Батьки зробили все, щоб дітям було комфортно жити і вчитися", – розповіла в ефірі програми "Стосується кожного" Леся Яковенко, головний спеціаліст служби у справах дітей Криворізької центрально-міської ради.

Фото зі сторінки Тетяни Кудрявцевої Родина виховувала трьох рідних і п'ятьох всиновлених дітей. Про них як про зразкову сім'ю знімали сюжети телеканали і писали статті.

Однак тепер усіх дітей – і рідних, і прийомних – у сім'ї забрали. До закінчення слідства їх поселили в Криворізький центр соціально-психологічної реабілітації.

"На основі доказів цим особам 21 червня повідомили про злочин, передбачений ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч. 1 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч. 1 ст. 384 (Завідома неправдиве показання) Кримінального Кодексу України. Передбачене покарання до 7 років позбавлення волі", – каже Олександр Гоптарев.

Рідна бабуся хлопчика, як віддала дітей нібито через свою неспроможність за ними доглядати через інвалідність, пообіцяла забрати Тимура до себе. Їхня рідна мама, мовляв, не може повернутись з Дубаї, бо їй не продовжили візу. В ефірі "Стосується кожного" вона сказала: "Приїду, коли Аллаху буде завгодно".