У Києві активіст плюнув в обличчя журналістові NewsOne

Один з активістів у центрі Києва напав на кореспондента телеканалу NewsOne Богдана Аминова, який висвітлював акцію противників маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей, загиблих насильницьким шляхом.

Під час прямого ефіру в неділю, 18 листопада, один з активістів плюнув в обличчя журналістові, коли він спілкувався з народним депутатом VIII скликання Оксаною Корчинською, інформує NewsOne.

"Ми прийшли висвітлювати акцію противників маршу пам'яті трансгендерних людей, загиблих насильницьким шляхом. Оскільки прийшли активісти, які виступали проти такого маршу, очевидно, марш вирішили перенести або скасувати, тому що трансгендерних людей ми не побачили. Вони планували зібратися біля "червоного корпусу" інституту імені Шевченка і пройти до Майдану Незалежності.

В даний момент закінчується мітинг представників релігійних і націоналістичних організацій, які виступили проти проведення маршу. Під час прямого ефіру до мене підійшла народний депутат Оксана Корчинська і заявила, що ми нібито провокуємо противників маршу трансгендерних людей і почала нас проганяти. Безпечно висвітлювати цей захід нам не вдалося, мало місце порушення статті 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" Кримінального кодексу України. У цей момент поліції поруч не було", - розповів кореспондент телеканалу.

При цьому один з поліцейських повідомив, що встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що за фактом нападу на знімальну групу телеканалу NewsOne під ГПУ поліція розпочала кримінальне провадження.