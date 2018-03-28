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У Києві біля метро "Лівобережна" сталася пожежа

Станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід
У Києві біля станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.
У Києві біля метро "Лівобережна" сталася пожежа Фото: hromadske.ua

За попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро, передає "Громадське".

У прес-службі метрополітену повідомили, що станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід. Потяги проїжджатимуть повз без зупинки.

Нагадаємо, 27 березня Київська влада вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.

Начальник управління Київської міської державної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук повідомив, що недоліки в питаннях пожежно-техногенної безпеки є в кожному торгово-розважальному центрі Києва.

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28 03 2018 17:55
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