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У Києві біля метро "Лівобережна" сталася пожежа
Станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід
Фото: hromadske.ua
За попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро, передає "Громадське".
У прес-службі метрополітену повідомили, що станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід. Потяги проїжджатимуть повз без зупинки.
Нагадаємо, 27 березня Київська влада вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.
Начальник управління Київської міської державної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук повідомив, що недоліки в питаннях пожежно-техногенної безпеки є в кожному торгово-розважальному центрі Києва.
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28 03 2018 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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