У Києві біля метро "Лівобережна" сталася пожежа

Станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід

У Києві біля станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.

За попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро, передає "Громадське".

У прес-службі метрополітену повідомили, що станція "Лівобережна" зачинена на вхід та вихід. Потяги проїжджатимуть повз без зупинки.