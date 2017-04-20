У Києві директора держпідприємства затримано на хабарі

Майно Міненерго здавалося в оренду без договору

Директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" затримано при отриманні хабара.

"Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції України на "гарячому" під час отримання 30 тис. грн неправомірної вигоди затримали директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості", - повідомляє військова прокуратура Центрального регіону України.

У прокуратурі зазначили, що протягом березня-квітня 2017 року директор ДП вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду без укладення відповідних договорів державного майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

При отриманні хабара його затримали в службовому кабінеті. Гроші вилучили під час обшуку місця події.

Досудове розслідування здійснює група слідчих військової прокуратури Київського гарнізону. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.

Нагадаємо, співробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.