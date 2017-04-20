Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві директора держпідприємства затримано на хабарі

Майно Міненерго здавалося в оренду без договору
Директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" затримано при отриманні хабара.
У Києві директора держпідприємства затримано на хабарі Фото: з відкритих джерел

"Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції України на "гарячому" під час отримання 30 тис. грн неправомірної вигоди затримали директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості", повідомляє військова прокуратура Центрального регіону України.

У прокуратурі зазначили, що протягом березня-квітня 2017 року директор ДП вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду без укладення відповідних договорів державного майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

При отриманні хабара його затримали в службовому кабінеті. Гроші вилучили під час обшуку місця події.

Досудове розслідування здійснює група слідчих військової прокуратури Київського гарнізону. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.

Нагадаємо, співробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2017 19:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.