У Києві група невідомих захопила Держгеонадра, - ФОТО

Загарбники намагалися отримати доступ до документів, печаток та сейфу

У Києві група людей захопила кабінет голови Державної служби геології та надр України.

"Невідомі особи захопили кабінет голови Держгеонадр України. Працівники Служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями", - повідомило відомство на своїй Facebook.

Фото:facebook.com/permalink

При цьому підкреслюється, що загарбники намагалися отримати доступ до документів, печаток та сейфу.

Фото:facebook.com/permalink

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Держгеонадр відбувся безрезультатно. 16 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби на конкурсі не змогла зібрати кворуму для проведення конкурсу. А 23 травня Комісія не змогла вибрати переможця.