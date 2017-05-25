CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві група людей захопила кабінет голови Державної служби геології та надр України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві група невідомих захопила Держгеонадра, - ФОТО
Загарбники намагалися отримати доступ до документів, печаток та сейфу
Фото:facebook.com/permalink
"Невідомі особи захопили кабінет голови Держгеонадр України. Працівники Служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями", - повідомило відомство на своїй Facebook.
Фото:facebook.com/permalink
При цьому підкреслюється, що загарбники намагалися отримати доступ до документів, печаток та сейфу.
Фото:facebook.com/permalink
Нагадаємо, конкурс на посаду голови Держгеонадр відбувся безрезультатно. 16 травня Комісія з питань вищого корпусу державної служби на конкурсі не змогла зібрати кворуму для проведення конкурсу. А 23 травня Комісія не змогла вибрати переможця.
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