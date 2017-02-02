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У Києві ліквідований конвертцентр з річним обертом близько 200 млн гривень

Злочинці надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту
Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області.
У Києві ліквідований конвертцентр з річним обертом близько 200 млн гривень Фото: прес-служба ГПУ

Податкова поліція викрила групу з 4-х осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

Ця група надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. Ряд клієнтів конвертаційного центру вже встановлений. На розрахункові рахунки із залишком коштів в сумі 566 тис. гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Києві СБУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень.

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02 02 2017 22:57
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