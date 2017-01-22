У Києві машина провалилась під асфальт через прорив на трубопроводі, - ВІДЕО

У Києві на вулиці генерала Жмаченка 22 січня стався серйозний прорив на трубопроводі "Київводоканалу".

У результаті прориву потоки води затопили всю вулицю, а проїжджаюче повз авто пішло під асфальт, інформує "Сегодня".

У Центрі організації та безпеки дорожнього руху в Києві повідомляють, що станом на 13:00 ділянку від Дарницького бульвару до будівлі №26 було повністю перекрито для проїзду.



Фото: Соціальні мережі

"Внаслідок аварії проїжджу частину і частину тротуару залило водою. Автомобіль ВАЗ, який рухався по тротуару, провалився в яму. Зараз на місці працюють комунальні служби, а перекриття руху забезпечують патрулі поліції", - повідомляють в Центрі.

Нагадаємо, що в Києві автомобіль потрапив у яму, що утворилася через порив труби. На перетині Мілютенка та Шолом-Алейхема утворився провал розміром близько 2 на 2 метри.