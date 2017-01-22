У Києві машина провалилась під асфальт через прорив на трубопроводі, - ВІДЕО
У результаті прориву потоки води затопили всю вулицю, а проїжджаюче повз авто пішло під асфальт, інформує "Сегодня".
У Центрі організації та безпеки дорожнього руху в Києві повідомляють, що станом на 13:00 ділянку від Дарницького бульвару до будівлі №26 було повністю перекрито для проїзду.
Фото: Соціальні мережі
"Внаслідок аварії проїжджу частину і частину тротуару залило водою. Автомобіль ВАЗ, який рухався по тротуару, провалився в яму. Зараз на місці працюють комунальні служби, а перекриття руху забезпечують патрулі поліції", - повідомляють в Центрі.
Нагадаємо, що в Києві автомобіль потрапив у яму, що утворилася через порив труби. На перетині Мілютенка та Шолом-Алейхема утворився провал розміром близько 2 на 2 метри.
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