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У Києві машина провалилась під асфальт через прорив на трубопроводі, - ВІДЕО

На місці працюють комунальні служби
У Києві на вулиці генерала Жмаченка 22 січня стався серйозний прорив на трубопроводі "Київводоканалу".
У Києві машина провалилась під асфальт через прорив на трубопроводі, - ВІДЕО Фото: соціальні мережі

У результаті прориву потоки води затопили всю вулицю, а проїжджаюче повз авто пішло під асфальт, інформує "Сегодня".

У Центрі організації та безпеки дорожнього руху в Києві повідомляють, що станом на 13:00 ділянку від Дарницького бульвару до будівлі №26 було повністю перекрито для проїзду.


Фото: Соціальні мережі

"Внаслідок аварії проїжджу частину і частину тротуару залило водою. Автомобіль ВАЗ, який рухався по тротуару, провалився в яму. Зараз на місці працюють комунальні служби, а перекриття руху забезпечують патрулі поліції", - повідомляють в Центрі.

Нагадаємо, що в Києві автомобіль потрапив у яму, що утворилася через порив труби. На перетині Мілютенка та Шолом-Алейхема утворився провал розміром близько 2 на 2 метри.

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22 01 2017 17:35
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