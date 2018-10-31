У Києві на подвір'ї будинку згоріли чотири мікроавтобуси

Вогнем пошкоджено ще 6 автомобілів і два автобуси

У Києві в ніч з 30 на 31 жовтня згоріли 4 мікроавтобуси.

"Рятувальників про займання повідомили у 01:18. Транспортні засоби було припарковано у дворі недобудованої багатоповерхівки. У результаті згоріли Volkswagen Crafte і три автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter. Також пошкоджено 6 низкою припаркованих автомобілів, 2 автобуси та 1 автопричіп", – повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Києві.

О 02:04 пожежу було ліквідовано, інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, що в Києві під час пожежі на станції технічного обслуговування (СТО) згоріли сім автомобілів.