У Києві патрульні зупинили п'яного російського дипломата
Так, до поліції подзвонили перехожі, які бачили, як нетверезий водій сідав за кермо. Після зупинки він одразу викликав співробітника російського консульства, - повідомляє ТСН.Ранок.
Разом вони спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх.
Утім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. На нього склали адмінпротокол, який передали у Міністерство закордонних справ. Автівку з дипломатичними номерами приїхав забирати ще один співробітник російського консульства.
Речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив інформацію про затримання в нетверезому стані водія консульства РФ в Києві, - інформує "Українська правда".
"9 квітня на вулиці Митрополита Липківського після отримання виклику про нетверезого водія за кермом поліцейськими був зупинений автомобіль марки BMW під керуванням, як з'ясувалося, співробітника посольства Російської Федерації в Україні, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначив Тракало.
Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився в присутності двох свідків. На нього був складений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.
"Авто не евакуйовувалось, бо воно перебувало н дипломатичних номерах", - додав він.
На уточнююче питання громадянином якої країни є водій, він відповів: "Водій пред'явив посвідчення водія РФ і громадянство Росії".
Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.
Згодом Національна поліція оголосила сувору догану двом патрульним поліцейським за затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану