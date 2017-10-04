У Києві патрульні зупинили п'яного російського дипломата

Водій переконував, що не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх

У Києві патрульні зупинили автомобіль із російськими дипломатичними номерами, за кермом якого був нетверезий водій.

Так, до поліції подзвонили перехожі, які бачили, як нетверезий водій сідав за кермо. Після зупинки він одразу викликав співробітника російського консульства, - повідомляє ТСН.Ранок.

Разом вони спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх.

Утім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. На нього склали адмінпротокол, який передали у Міністерство закордонних справ. Автівку з дипломатичними номерами приїхав забирати ще один співробітник російського консульства.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив інформацію про затримання в нетверезому стані водія консульства РФ в Києві, - інформує "Українська правда".

"9 квітня на вулиці Митрополита Липківського після отримання виклику про нетверезого водія за кермом поліцейськими був зупинений автомобіль марки BMW під керуванням, як з'ясувалося, співробітника посольства Російської Федерації в Україні, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначив Тракало.

Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився в присутності двох свідків. На нього був складений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.

"Авто не евакуйовувалось, бо воно перебувало н дипломатичних номерах", - додав він.

На уточнююче питання громадянином якої країни є водій, він відповів: "Водій пред'явив посвідчення водія РФ і громадянство Росії".

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.

Згодом Національна поліція оголосила сувору догану двом патрульним поліцейським за затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк.