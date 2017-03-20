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Нацполіція оголосила сувору догану патрульним, які затримали суддю Кицюк

Прокуратура почала розслідування відносно патрульних
Національна поліція оголосила сувору догану двом патрульним поліцейським за затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк.
Нацполіція оголосила сувору догану патрульним, які затримали суддю Кицюк Вікторія Кицюк. Фото: yaizakon.com.ua

"Обох патрульних притягнуто до дисциплінарної відповідальності, їм оголошено сувору догану", - розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, догану патрульні отримали не за саме затримання судді, а за те, що не оформили необхідних документів, інформує "LB.ua".

"Щодо самого затримання, то ми наполягаємо на тому, що патрульні мали рацію в тій ситуації", - підкреслив Білошицький.

Він також зазначив, що прокуратура почала розслідування відносно патрульних.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.

Згодом стало відомо, що патрульних хочуть звинуватити у перевищенні службових обов’язків. Їм загрожує кримінальна відповідальність.
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20 03 2017 14:39
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