НОВИНИНаціональна поліція оголосила сувору догану двом патрульним поліцейським за затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацполіція оголосила сувору догану патрульним, які затримали суддю Кицюк
Прокуратура почала розслідування відносно патрульних
Вікторія Кицюк. Фото: yaizakon.com.ua
"Обох патрульних притягнуто до дисциплінарної відповідальності, їм оголошено сувору догану", - розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, догану патрульні отримали не за саме затримання судді, а за те, що не оформили необхідних документів, інформує "LB.ua".
"Щодо самого затримання, то ми наполягаємо на тому, що патрульні мали рацію в тій ситуації", - підкреслив Білошицький.
Він також зазначив, що прокуратура почала розслідування відносно патрульних.
Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.
Згодом стало відомо, що патрульних хочуть звинуватити у перевищенні службових обов’язків. Їм загрожує кримінальна відповідальність.
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20 03 2017 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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