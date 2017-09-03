У Києві почали судити кримського дезертира Баранова

Подільський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі проти військовослужбовця Збройних сил Росії Олександра Баранова.

Його звинувачують в держзраді і дезертирстві за те, що, перебуваючи на службі в одній з кримських військових частин Збройних сил України, він залишився на півострові після його анексії в 2014 році і прийняв присягу російської армії, пише ВВС.

Служба безпеки України затримала Олександра Баранова та його товариша по службі Максима Одинцова в листопаді минулого року в результаті спецоперації на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму.

Під час попереднього засідання суду в понеділок адвокат Баранова Роман Євценко клопотав про об'єднання справ свого підзахисного і Максима Одинцова, справа якого з січня перебуває на розгляді іншого районного суду в Києві.

Крім того, він подав скаргу на порушення, допущені, на його думку, прокурором і слідчим на стадії досудового слідства.

Після відмови суддів задовольнити ці клопотання адвокат заявив про відвід головуючої судді Олени Павленко, а потім і всієї суддівської колегії. Ці заяви також не були задоволені, і в засіданні суду оголосили перерву.

Попереднє засідання суду у справі Баранова продовжиться в понеділок, 13 березня.

Молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова та його товариша по службі прапорщика Максима Одинцова затримали співробітники Служби безпеки України під час спецоперації на пункті пропуску Чонгар на кордоні Херсонської області та Криму.

Після того, як міністерство оборони Росії заявило про викрадення двох військових і зажадало їхнього негайного повернення на територію РФ, спеціальний брифінг з цього приводу провів голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, Баранов і Одинцов "хотіли провернути корупційну оборудку": купити українські документи про здобуття вищої освіти, завдяки яким "стати офіцерами російської армії". Затримали їх під час зустрічі з кур'єром, додав Грицак.

Раніше проти Баранова і Одинцова, так само як і проти інших українських військових, що залишилися в Криму після анексії півострова і прийняли присягу в російській армії, військова прокуратура України порушила кримінальні справи за державну зраду і дезертирство.

Максимальне покарання, передбачене статтями Кримінального кодексу, за якими звинувачуються Баранов і Одинцов, становить 15 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав затримання Баранова і Одинцова "незаконною провокацією, здійсненою спецслужбами України на території РФ щодо російських громадян".

Однак незабаром після цього Володимир Путін фактично визнав, що затримання військових відбулося за межами Криму, назвавши дії СБУ віроломством.

"Вони (Баранов і Одинцов) хотіли підтвердити освіту в одному з вищих навчальних закладів України, саме тому з'явилися на кордоні, їх заманили трохи подалі на кілька метрів і забрали. Думаю, що таке віроломство в кінцевому підсумку обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи", - заявив він журналістам у листопаді минулого року.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про викрадення Баранова й Одинцова та пред'явив в рамках її розслідування заочне звинувачення двом громадянам України.