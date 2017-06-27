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У Києві помер відомий художник Сергій Якутович

Він пішов з життя у віці 64-х років
У Києві помер художник-графік Сергій Якутович, відомий своїми роботами в кіно.
У Києві помер відомий художник Сергій Якутович Сергій Якутович. Фото: artmuseum.km.ua

Про смерть художника повідомила Олена Фадєєва, яка кілька останніх років доглядала за митцем.

Його батько Георгій Якутович – видатний український графік середини 20 ст., відомий також роботою в кіно, зокрема над фільмом "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Мати — Олександра Павловська, художник, педагог.

Сергій Якутович був головним художником у фільмі Юрія Іллєнка "Молитва за гетьмана Мазепу". Працював також над такими фільмами, як "Ще як були ми козаками", "Втрачений рай", "Тарас Бульба" Володимира Бортка. 

Його роботи використовувалися як ілюстрації до багатьох книг, в тому числі роману Ліни Костенко "Берестечко".

Якутович мав звання народного художника України, був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, членом Національної спілки художників України, членом-кореспондентом Академії мистецтв України.

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27 06 2017 12:29
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