У Києві попрощалися з бійцем Проводенком, над тілом якого знущалися терористи
Старший сержант, командир відділення розвідзагону Проводенко загинув від ворожої кулі під час короткого бою біля Крутої Балки (Авдіївка).
"Наляканий пострілами противник відкрив шалену стрілянину і під її прикриттям викрав тіло бійця, щоб поглумитися над ним", - повідомляє 72 Гвардійська ОМБР.
Фото і відео знущань над тілом загиблого воїна були викладені в мережу. Згодом Facebook на вимогу інтернет-спільноти не тільки видалив публікацію, але і заблокував акаунт "ополченки", яка виклала ці кадри.
Проводенко було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка Луганської області, працював громадським інспектором з охорони природи. Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація, вивіз родину до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт.
30 грудня ворог віддав тіло Козака побратимам.
Похорон Проводенка відбувся на Лук'янівському військовому кладовищі Києва.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 31 грудня присвоїв звання Героя України посмертно лейтенантові Сухопутних військ Микиті Яровому, якого застрелив снайпер на Світлодарській дузі.
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