У Києві припаркований автомобіль провалився під землю, – ФОТО, ВІДЕО На вулиці, де стояло авто, прорвало трубу

У Києві прорвало трубу і затопило вулицю Ольжича. Біля місця прориву припаркований автомобіль наполовину провалився під землю.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці прориву труби бив фонтан води, повідомляє "112 Україна". Поліція перекрила будь-який рух по вулиці Ольжича, автомобілі направляли в об'їзд у двори. Станом на 18:06 власника автомобіля, який провалився під землю, не знайшли.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відсудив у дорожників 11 тис. грн. за пробите колесо.

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