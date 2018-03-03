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У Києві припаркований автомобіль провалився під землю, – ФОТО, ВІДЕО

На вулиці, де стояло авто, прорвало трубу
У Києві прорвало трубу і затопило вулицю Ольжича. Біля місця прориву припаркований автомобіль наполовину провалився під землю.
У Києві припаркований автомобіль провалився під землю, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці прориву труби бив фонтан води, повідомляє "112 Україна".

Поліція перекрила будь-який рух по вулиці Ольжича, автомобілі направляли в об'їзд у двори.

Станом на 18:06 власника автомобіля, який провалився під землю, не знайшли.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відсудив у дорожників 11 тис. грн. за пробите колесо.

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03 03 2018 21:20
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