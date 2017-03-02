У Києві сталася пожежа на складі для зберігання паливно-мастильних матеріалів
Загорілося окремо розташоване складське приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів, повідомляє прес-служба ДСНС
У гасінні задіяні 76 осіб, а також залучено 17 одиниць пожежної техніки.
Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:39.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів.
О 14:57 пожежу на площі 3000 кв. м було локалізовано. На місці події працює штаб з ліквідації пожежі.
Жертв та потерпілих немає.
Нагадаємо, що в Києві по вулиці Андрущенка сталося загорання. Рятувальники, які прибули на місце події, після ліквідації вогню знайшли труп людини.
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