У Києві сталася пожежа на складі для зберігання паливно-мастильних матеріалів

Жертв та потерпілих немає

У столиці України Києві сталася сильна пожежа на вулиці Набережно-Луговій, 8, що на Подолі.

Загорілося окремо розташоване складське приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів, повідомляє прес-служба ДСНС

У гасінні задіяні 76 осіб, а також залучено 17 одиниць пожежної техніки.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:39.



Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

О 14:57 пожежу на площі 3000 кв. м було локалізовано. На місці події працює штаб з ліквідації пожежі.

Жертв та потерпілих немає.

Нагадаємо, що в Києві по вулиці Андрущенка сталося загорання. Рятувальники, які прибули на місце події, після ліквідації вогню знайшли труп людини.