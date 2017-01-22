CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві по вулиці Андрущенка в суботу сталося загорання. Рятувальники, які прибули на місце події, після ліквідації вогню знайшли труп людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У пожежі в Києві загинула людина, – ФОТО
Подія сталася сьогодні вдень на вулиці Андрущенка
Фото: espreso.tv
За попередніми даними, загорання сталося в колекторі теплотраси, повідомляє Espreso.tv.
Пожежники, які прибули на місце пригоди, після ліквідації загоряння виявили труп чоловіка.
На даний час на місці працюють експерти. Особа загиблого та обставини загибелі встановлюються.
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Нагадаємо, у японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.
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