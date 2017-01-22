У пожежі в Києві загинула людина, – ФОТО Подія сталася сьогодні вдень на вулиці Андрущенка

У Києві по вулиці Андрущенка в суботу сталося загорання. Рятувальники, які прибули на місце події, після ліквідації вогню знайшли труп людини.

Фото: espreso.tv

За попередніми даними, загорання сталося в колекторі теплотраси, повідомляє Espreso.tv. Пожежники, які прибули на місце пригоди, після ліквідації загоряння виявили труп чоловіка. На даний час на місці працюють експерти. Особа загиблого та обставини загибелі встановлюються. Фото: espreso.tv Фото: espreso.tv Фото: espreso.tv Фото: espreso.tv Нагадаємо, у японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію