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У пожежі в Києві загинула людина, – ФОТО

Подія сталася сьогодні вдень на вулиці Андрущенка
У Києві по вулиці Андрущенка в суботу сталося загорання. Рятувальники, які прибули на місце події, після ліквідації вогню знайшли труп людини.
У пожежі в Києві загинула людина, – ФОТО Фото: espreso.tv

За попередніми даними, загорання сталося в колекторі теплотраси, повідомляє Espreso.tv

Пожежники, які прибули на місце пригоди, після ліквідації загоряння виявили труп чоловіка.

На даний час на місці працюють експерти. Особа загиблого та обставини загибелі встановлюються.

Фото: espreso.tv

Фото: espreso.tv

Фото: espreso.tv

Фото: espreso.tv

Нагадаємо, у японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.

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22 01 2017 18:20
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