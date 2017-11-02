CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві в ДТП загинула жінка, дев'ятеро госпіталізовано
Постраждали вагітні
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Водій і дві його дочки 7 та 3 років в реанімації. Дружина водія загинула. Також постраждало ще чотири людини, двоє з них – вагітні жінки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Водія внаслідок зіткнення з машини діставав спецзагін рятувальників. На місці наразі працює слідчо-оперативна група. З обох сторін проїжджої частини затори.
Нагадаємо, 28 січня подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці.
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11 02 2017 22:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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