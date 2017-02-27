Внаслідок обвалу мосту у Києві постраждалих немає У Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту.

Внаслідок обвалу зачепило одну автівку, серед людей постраждалих немає, повідомляє ICTV.

"Міст потроху сиплеться. Однак під ним продовжують стояти машини. За інформацією, обвал зачепив одну машину. Серед людей постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, наразі заїзд на міст залишається відкритим.

Крім того, повідомляється, що обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

На Шулявском путепроводе произошел обвал. Движение по Гетьмана в направлении Петровки перекрыто сразу за Индустриальным мостом pic.twitter.com/6k522cqQt8 — Авто Киев (@auto_kiev) 27 лютого 2017 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оскільки цього року у столиці випала незначна кількість снігу, навесні тотального підтоплення Києва не буде.