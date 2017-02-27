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У Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту

Внаслідок обвалу зачепило одну автівку, серед людей постраждалих немає
Внаслідок обвалу мосту у Києві постраждалих немає У Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту.
У Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту Фото: rbc.ua

Внаслідок обвалу зачепило одну автівку, серед людей постраждалих немає, повідомляє ICTV.

"Міст потроху сиплеться. Однак під ним продовжують стояти машини. За інформацією, обвал зачепив одну машину. Серед людей постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, наразі заїзд на міст залишається відкритим.

Крім того, повідомляється, що обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оскільки цього року у столиці випала незначна кількість снігу, навесні тотального підтоплення Києва не буде.

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27 02 2017 22:14
ТЕГИ: Київ, міст
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