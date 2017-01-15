У Києві внаслідок ДТП загинула дівчина, - ФОТО

Водія одного з автомобілів госпіталізували у важкому стані

У Києві внаслідок зіткнення двох машин на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської загинула дівчина.

Згідно з повідомленням, водій Skoda з пасажиркою їхали по вул. Володимирській від ст. м "Льва Толстого" в бік вул. Б. Хмельницького. Водій Toyota рухався від пл. Перемоги в центр. Внаслідок сильного удару в лівий бік автомобіль Skoda відкинуло метрів на 30 в огорожу бульвару, туди ж вилетіла і Toyota, - повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, водій Toyota проїхав на червоне світло, внаслідок чого і сталася смертельна ДТП.

Пасажирка Skoda, дівчина 1991 року народження, померла на місці. Водія з переломом тазу і політравмою госпіталізували в 17-ту лікарню м. Києва.

Водій Toyota відбувся синцями та забоями.

Нагадаємо, у Чернівецькій області при зіткненні автомобілів і мікроавтобуса загинули 4 людини.