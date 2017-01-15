У Києві внаслідок ДТП загинула дівчина, - ФОТО
Згідно з повідомленням, водій Skoda з пасажиркою їхали по вул. Володимирській від ст. м "Льва Толстого" в бік вул. Б. Хмельницького. Водій Toyota рухався від пл. Перемоги в центр. Внаслідок сильного удару в лівий бік автомобіль Skoda відкинуло метрів на 30 в огорожу бульвару, туди ж вилетіла і Toyota, - повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
За попередніми даними, водій Toyota проїхав на червоне світло, внаслідок чого і сталася смертельна ДТП.
Пасажирка Skoda, дівчина 1991 року народження, померла на місці. Водія з переломом тазу і політравмою госпіталізували в 17-ту лікарню м. Києва.
Водій Toyota відбувся синцями та забоями.
Нагадаємо, у Чернівецькій області при зіткненні автомобілів і мікроавтобуса загинули 4 людини.
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