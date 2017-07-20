У Києві вшановують пам'ять Шеремета
Люди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу, повідомляє "Українська правда".
На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".
Фото: Twitter
Люди несуть квіти й запалюють свічки. Посол США також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.
Фото: pravda.com.ua
Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга. На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.
Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації Президента та Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Комітет захисту журналістів вважає, що до вбивства Павла Шеремета можуть бути причетні представники влади Білорусі та Росії, а також влада чи радикальні націоналісти України.
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