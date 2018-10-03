У Києві й Рівному постраждали п'ять поліцейських: порушники йшли на таран
Це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.
В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.
Пізніше заступник начальника столичного управління охорони поліції Віктор Веклич в ефірі "112 Україна" повідомив, що ДТП за участю автомобіля поліції охорони в Києві сталося на перехресті вулиць Жмаченка і Корнатовського.
За його словами, в результаті ДТП троє правоохоронців отримали важкі травми.
Зокрема, у одного з них - закрита травма грудної клітини, у двох - закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.
За словами представника поліції, попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai, який врізався в службовий автомобіль поліції охорони, був п'яним.
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