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У Києві й Рівному постраждали п'ять поліцейських: порушники йшли на таран

В результаті ДТП троє правоохоронців отримали важкі травми
В ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.
У Києві й Рівному постраждали п Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.

В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.

"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

Пізніше заступник начальника столичного управління охорони поліції Віктор Веклич в ефірі "112 Україна" повідомив, що ДТП за участю автомобіля поліції охорони в Києві сталося на перехресті вулиць Жмаченка і Корнатовського.

За його словами, в результаті ДТП троє правоохоронців отримали важкі травми.

Зокрема, у одного з них - закрита травма грудної клітини, у двох - закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.

За словами представника поліції, попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai, який врізався в службовий автомобіль поліції охорони, був п'яним.

 

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10 03 2018 11:36
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