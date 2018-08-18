У Києві затримали "екстрасенсів", які за $40 тис. "вирішували особисті проблеми"

У Києві поліція затримала чотирьох зловмисників, які понад два роки під приводом проведення "магічних ритуалів" від імені переможниці одного з телевізійних проектів обманювали громадян.

"Створивши відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту, вони демонстрували його на території Криму і країн ближнього зарубіжжя. За зазначеними у відео телефонами зверталися до шахраїв довірливі громадяни з бажанням вирішити свої проблеми зі здоров'ям та особистим життям", - повідомляється на сайті МВС.

Вартість таких послуг зловмисників коливалася від 40 до 60 тисяч доларів США. В результаті процесуальних дій слідчі виявили та вилучили в офісі шахраїв у Києві відомості про близько сотню постраждалих, дані про отримання від них грошей, а також інструкції з техніки введення людей в оману і їх залякування.



Фото: Нацполіція

"Коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її обдурили, і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй "кармічною" розправою. Одна з таких постраждалих звернулася за допомогою в Головне управління Нацполіції в АР Крим і м. Севастополі", - розповіли у поліції.

Злочинну діяльність групи поліція документувала протягом восьми місяців.

Також під час проведення обшуків викрили ще одну злочинну діяльність аферистів. Вони продавали людям невідомі речовини під виглядом "біохімічних добавок", так званих "БАДів".



Фото: Нацполіція

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частинами 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Аферистів заарештували із правом внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень кожному.

Триває досудове розслідування.