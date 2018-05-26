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У київському торговельному центрі шукають вибухівку

Невідомий повідомив про замінування в одному з торговельних центрів Києва
Правоохоронні органи отримали повідомлення про замінування одного із торгово-розважальних центрів на вулиці Луговій в Оболонському районі столиці.
У київському торговельному центрі шукають вибухівку Фото: ukrinform.ua

Як повідомляють у поліції Києва, о 16:15 до них надійшло повідомлення про закладену вибухівку в одному із торгово-розважальних центрів по вулиці Луговій в Оболонському районі столиці.

"За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Правоохоронці спрямовують зусилля на встановлення та затримання "мінера", – розповідають правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві сьогодні повідомили про замінування столичної підземки, зачиняли п'ять станцій.

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26 05 2018 18:45
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