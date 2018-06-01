У Китаї частину дороги з сонячних батарей вкрали через тиждень після відкриття

У Китаї відкрили електрогенеруючу дорогу з сонячних батарей. Хтось вкрав частину дороги лише через п'ять днів після її запуску.

Як пише TechNode з посиланням на китайське видання Qilu Evening News, першу експериментальну ділянку дороги завдовжки в кілометр відкрили 28 грудня. Вона вкрита більш ніж 10 тис. сонячних панелей.

Дорога обладнана індукційною зарядкою для електромобілів, тому деякі з них можуть заряджатися просто під час їзди. Полотно має власну систему опалення, яка може розтопити сніг і лід на дорозі в зимовий час.

2 січня під час перевірки дороги з'ясувалося, що пропав шматок полотна – його акуратно вирізали. Навіщо він знадобився викрадачам, невідомо. У Китаї подібні панелі коштують дешево, але крадіжка навіть маленького шматка позбавляє дорогу сенсу. Решту полотна не чіпали.

Дорога отримала мінімальні пошкодження, проте один з місцевих чиновників стверджує, що заміна панелі "може коштувати тисячі доларів". Видання TechCrunch зазначає, що подібні крадіжки не рідкість.

Дорогу вже відремонтували і знову відкрили. Вона не працювала близько чотирьох днів. Місцева поліція продовжує розслідування.

Незважаючи на твердження китайської влади, найперша електрогенеруюча дорога була відкрита у Франції ще у 2016 році. Її довжина також становить кілометр, її енергією можна живити невелике місто.