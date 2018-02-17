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У Китаї дев'ять осіб загинули через пожежу на станції з переробки сміття

Пожежу викликали залишки феєрверків
Дев'ять людей загинули і одна постраждала в результаті пожежі на станції з переробки сміття у місті Цинюань провінції Гуандун.
У Китаї дев Фото: russian.news.cn

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що залишки феєрверків викликали пожежу та вибух на сміттєвій станції.

Жертвами стали робочі станції і їхні рідні, які жили в тимчасових дерев'яних будиночках поруч.

Поліція вже почала розслідування.

Нагадаємо, на початку лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.

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17 02 2018 10:54
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