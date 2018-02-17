CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДев'ять людей загинули і одна постраждала в результаті пожежі на станції з переробки сміття у місті Цинюань провінції Гуандун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї дев'ять осіб загинули через пожежу на станції з переробки сміття
Пожежу викликали залишки феєрверків
Фото: russian.news.cn
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на поліцію.
Повідомляється, що залишки феєрверків викликали пожежу та вибух на сміттєвій станції.
Жертвами стали робочі станції і їхні рідні, які жили в тимчасових дерев'яних будиночках поруч.
Поліція вже почала розслідування.
Нагадаємо, на початку лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.
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