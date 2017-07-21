CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйованіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї масово евакуюють людей через повінь
Через стихію постраждали близько 513 тисяч осіб
Китай. Фото: Xinhua
Триваючі декілька днів зливи призвели до підвищення рівня води в місцевих водоймах, затопленими опинилися десятки населених пунктів та майже 130 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у 10 повітах провінції.
Через стихію постраждали близько 513 тисяч осіб. Зруйновані 19,3 тисячі будинків, розмиті дороги, інформує телеканал CCTV.
Прямий економічний збиток перевищив 12,5 мільярдів юанів (1,8 мільярда доларів).
Нагадаємо, 15 липня у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.
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