У Китаї масово евакуюють людей через повінь

Через стихію постраждали близько 513 тисяч осіб

У північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані

Триваючі декілька днів зливи призвели до підвищення рівня води в місцевих водоймах, затопленими опинилися десятки населених пунктів та майже 130 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у 10 повітах провінції.

Через стихію постраждали близько 513 тисяч осіб. Зруйновані 19,3 тисячі будинків, розмиті дороги, інформує телеканал CCTV.

Прямий економічний збиток перевищив 12,5 мільярдів юанів (1,8 мільярда доларів).

Нагадаємо, 15 липня у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.