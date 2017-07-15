У Китаї вісім осіб стали жертвами сильних злив

Дощі вплинули на життя майже 320 тис. людей в 13 округах, пошкодивши будинки, дороги, мости та дамби

У провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.

Станом на 15 липня, в провінції від злив постраждали 316 тис. чоловік. Зокрема, понад 120 тис. чоловік були евакуйовані в терміновому порядку. У результаті стихії було зруйновано понад 12 тис. будівель, 31,5 тис. гектарів сільгоспугідь виявилися затопленими, а близько 202 км доріг - розмитими. Про це повідомляє Xinhua.

Метеорологами був зафіксований рекордний показник добової кількості опадів. Їх максимальний рівень становив 295,7 мм в день. Відзначимо, що зливи почалися в центральній та східній частинах провінції в четвер, 13 липня.

Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань після зсуву, який трапився минулого місяця, зниклою безвісти вважається близько 141 особа.