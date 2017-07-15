CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї вісім осіб стали жертвами сильних злив
Дощі вплинули на життя майже 320 тис. людей в 13 округах, пошкодивши будинки, дороги, мости та дамби
Фото: "Сіньхуа"
Станом на 15 липня, в провінції від злив постраждали 316 тис. чоловік. Зокрема, понад 120 тис. чоловік були евакуйовані в терміновому порядку. У результаті стихії було зруйновано понад 12 тис. будівель, 31,5 тис. гектарів сільгоспугідь виявилися затопленими, а близько 202 км доріг - розмитими. Про це повідомляє Xinhua.
Метеорологами був зафіксований рекордний показник добової кількості опадів. Їх максимальний рівень становив 295,7 мм в день. Відзначимо, що зливи почалися в центральній та східній частинах провінції в четвер, 13 липня.
Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань після зсуву, який трапився минулого місяця, зниклою безвісти вважається близько 141 особа.
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