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У Китаї вісім осіб стали жертвами сильних злив

Дощі вплинули на життя майже 320 тис. людей в 13 округах, пошкодивши будинки, дороги, мости та дамби
У провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.
У Китаї вісім осіб стали жертвами сильних злив Фото: "Сіньхуа"

Станом на 15 липня, в провінції від злив постраждали 316 тис. чоловік. Зокрема, понад 120 тис. чоловік були евакуйовані в терміновому порядку. У результаті стихії було зруйновано понад 12 тис. будівель, 31,5 тис. гектарів сільгоспугідь виявилися затопленими, а близько 202 км доріг - розмитими. Про це повідомляє Xinhua.

Метеорологами був зафіксований рекордний показник добової кількості опадів. Їх максимальний рівень становив 295,7 мм в день. Відзначимо, що зливи почалися в центральній та східній частинах провінції в четвер, 13 липня.

Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань після зсуву, який трапився минулого місяця, зниклою безвісти вважається близько 141 особа.

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15 07 2017 15:42
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