У Китаї після зсуву ґрунту зникли безвісти понад 140 осіб Зсув накрив 46 будинків

У китайській провінції Сичуань після зсуву зниклою безвісти близько 141 особи.

Фото: news.xinhuanet.com

Зсув зійшов на одне з сіл міського повіту Маосянь, в результаті чого під ним було поховано 46 будинків, повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на регіональну владу. Також зсув заблокував двокілометрову ділянку річки і півторакілометрову ділянку дороги. Голова КНР Сі Цзіньпін розпорядився активізувати пошукові роботи, щоб знизити кількість потенційних жертв. Нагадаємо, що внаслідок зсуву в південно-східній провінції Китаю Фуцзянь зникли безвісти 35 людей.

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