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У Китаї після зсуву ґрунту зникли безвісти понад 140 осіб

Зсув накрив 46 будинків
У китайській провінції Сичуань після зсуву зниклою безвісти близько 141 особи.
У Китаї після зсуву ґрунту зникли безвісти понад 140 осіб Фото: news.xinhuanet.com

Зсув зійшов на одне з сіл міського повіту Маосянь, в результаті чого під ним було поховано 46 будинків, повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на регіональну владу.

Також зсув заблокував двокілометрову ділянку річки і півторакілометрову ділянку дороги.

Голова КНР Сі Цзіньпін розпорядився активізувати пошукові роботи, щоб знизити кількість потенційних жертв.

Нагадаємо, що внаслідок зсуву в південно-східній провінції Китаю Фуцзянь зникли безвісти 35 людей.

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24 06 2017 13:55
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