CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ китайській провінції Сичуань після зсуву зниклою безвісти близько 141 особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї після зсуву ґрунту зникли безвісти понад 140 осіб
Зсув накрив 46 будинків
Фото: news.xinhuanet.com
Зсув зійшов на одне з сіл міського повіту Маосянь, в результаті чого під ним було поховано 46 будинків, повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на регіональну владу.
Також зсув заблокував двокілометрову ділянку річки і півторакілометрову ділянку дороги.
Голова КНР Сі Цзіньпін розпорядився активізувати пошукові роботи, щоб знизити кількість потенційних жертв.
Нагадаємо, що внаслідок зсуву в південно-східній провінції Китаю Фуцзянь зникли безвісти 35 людей.
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24 06 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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