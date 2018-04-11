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У Китаї сталася ДТП за участю 31 авто, 15 людей загинули

Вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин
У великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.
У Китаї сталася ДТП за участю 31 авто, 15 людей загинули Фото: news.cn

Інцидент стався 3 жовтня біля поста на трасі поблизу міста Ланьчжоу, повідомляє агентство "Сіньхуа".


Фото: news.cn

"За попередньою інформацією, вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин, що вишикувалися в очікуванні оплати проїзду по швидкісному шосе", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, кількість поранених зросла до 44 осіб.

Нагадаємо, у Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей. 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці.

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04 11 2018 15:19
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