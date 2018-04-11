У Китаї сталася ДТП за участю 31 авто, 15 людей загинули Вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин

У великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.

Фото: news.cn

Інцидент стався 3 жовтня біля поста на трасі поблизу міста Ланьчжоу, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Фото: news.cn "За попередньою інформацією, вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин, що вишикувалися в очікуванні оплати проїзду по швидкісному шосе", - йдеться у повідомленні. За останніми даними, кількість поранених зросла до 44 осіб. Нагадаємо, у Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей. 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці.

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