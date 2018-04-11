CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ великій аварії за участю 31 автомобіля в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менш ніж 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї сталася ДТП за участю 31 авто, 15 людей загинули
Вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин
Фото: news.cn
Інцидент стався 3 жовтня біля поста на трасі поблизу міста Ланьчжоу, повідомляє агентство "Сіньхуа".
Фото: news.cn
"За попередньою інформацією, вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин, що вишикувалися в очікуванні оплати проїзду по швидкісному шосе", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, кількість поранених зросла до 44 осіб.
Нагадаємо, у Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей. 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці.
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04 11 2018 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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