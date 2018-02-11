У Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей

За інформацією поліції, 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці

У воду річки Янцзи в місті Чунцин з висоти 50 м у неділю, 28 жовтня, впав автобус. Загинули щонайменше 13 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це пише BBC.

Спочатку вважалося, що автобус різко повернув у бік, щоб уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом. Але нове відео, отримане з камер спостереження, свідчить про те, що водія вдарила пасажирка, а той теж вдарив її у відповідь. Після цього автобус на повній швидкості звернув на зустрічну смугу і врізався в огорожу. Далі відео обривається.

У поліції заявили, що саме бійка стала причиною аварії, повідомляє державна газета China Daily.

На відео, яке поширили китайські державні ЗМІ, чутно, як кричать пасажири.

За інформацією поліції, 48-річна жінка розсердилася через те, що автобус не зупинився на її зупинці. Коли водій відмовився зупинитися і випустити її, вона вдарила його телефоном, кажуть правоохоронці.

Очевидці розповідають, що бачили, як автобус звернув на протилежну смугу і протаранив огорожу.

До великої рятувальної операції долучили водолазів і десятки човнів та кранів, але рятувальники живих не знайшли. Уламки автобуса дістали з глибини 71 м напередодні вночі.

Міст, на якому сталася аварія, перебуває в хорошому стані, рух на ньому зазвичай досить спокійний, тож ця аварія шокувала країну.



Фото: bbc.com