У Латвії воїнів АТО реабілітуватимуть в спеціально створеному центрі
Про це повідомив керівник фонду Сергій Алексєєв, пише "Укрінформ".
Він зазначив, що центр планують відкрити в 2018 році.
"Відкривається проект постійно діючого соціально-психологічного центру реабілітації українських воїнів АТО ФENIKSS. У нас з'явився майданчик у кілька гектарів і двоповерховий гостьовий будинок", - розповів Алексєєв.
Керівник фонду додав, що потрібні реконструкція та добудова з урахуванням нових потреб.
За його словами, спочатку після запуску центру ФENIKSS планують запрошувати на соціально-психологічну реабілітацію 25-30 українських військових. Пізніше - 40-45.
Центр працюватиме в координації з Посольством України в Ризі. Для психологічної реабілітації використовуватимуть адаптовану розробку американських фахівців, що застосовувалася для ветеранів операції "Буря в пустелі" (операція багатонаціональних сил зі звільнення Кувейту і перемоги над іракською армією в 1990-1991роках).
При більш складних клінічних випадках волонтери направлятимуть для допомоги до відповідних ліцензованих фахівців у лікарні Адажи (тут розташована база НАТО в Латвії) та Айнажи.
Нагадаємо, у квітні Президент України Петро Порошенко анонсував створення Центрів з психологічної реабілітації учасників АТО. У Києві за участю трастових фондів НАТО вже розробляються відповідні програми.
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