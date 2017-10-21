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У Латвії воїнів АТО реабілітуватимуть в спеціально створеному центрі

Центр працюватиме в координації з Посольством України в Ризі
Громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.
У Латвії воїнів АТО реабілітуватимуть в спеціально створеному центрі Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Про це повідомив керівник фонду Сергій Алексєєв, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що центр планують відкрити в 2018 році.

"Відкривається проект постійно діючого соціально-психологічного центру реабілітації українських воїнів АТО ФENIKSS. У нас з'явився майданчик у кілька гектарів і двоповерховий гостьовий будинок", - розповів Алексєєв.

Керівник фонду додав, що потрібні реконструкція та добудова з урахуванням нових потреб.

За його словами, спочатку після запуску центру ФENIKSS планують запрошувати на соціально-психологічну реабілітацію 25-30 українських військових. Пізніше - 40-45.

Центр працюватиме в координації з Посольством України в Ризі. Для психологічної реабілітації використовуватимуть адаптовану  розробку американських фахівців, що застосовувалася для ветеранів операції "Буря в пустелі" (операція багатонаціональних сил зі звільнення Кувейту і перемоги над іракською армією в 1990-1991роках).

При більш складних клінічних випадках волонтери направлятимуть для допомоги до відповідних ліцензованих фахівців у лікарні Адажи (тут розташована база НАТО в Латвії) та Айнажи.

Нагадаємо, у квітні Президент України Петро Порошенко анонсував створення Центрів з психологічної реабілітації учасників АТО. У Києві за участю трастових фондів НАТО вже розробляються відповідні програми.

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21 10 2017 13:41
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