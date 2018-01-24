У Львові перекинулася маршрутка: є постраждалі

ДТП спровокував водій автомобіля Mercedes, в крові якого знайшли 1,16 проміле алкоголю

У Львові на вулиці Шевченка перекинулося маршрутне таксі №131 з пасажирами в салоні.

За попередніми даними постраждали сім людей, інформує "Варта 1" з посиланням на поліцію.

Кореспондент з місця подій повідомив, що ДТП спровокував водій автомобіля Mercedes. Він не пропустив громадський транспорт, коли виїжджав на головну дорогу.

Свідки аварії розповіли, що водій легкового авто був з ознаками алкогольного сп’яніння. Згодом патрульні додали, що у крові водія знайшли 1,16 проміле алкоголю.

На місці дорожньої пригоди допомогу постраждалим надавали три бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в районі міста Білицьке Донецької області сталася ДТП за участі військового КрАЗу і автобусу із шахтарями.