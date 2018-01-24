CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові на вулиці Шевченка перекинулося маршрутне таксі №131 з пасажирами в салоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові перекинулася маршрутка: є постраждалі
ДТП спровокував водій автомобіля Mercedes, в крові якого знайшли 1,16 проміле алкоголю
Фото: varta1.com.ua
За попередніми даними постраждали сім людей, інформує "Варта 1" з посиланням на поліцію.
Кореспондент з місця подій повідомив, що ДТП спровокував водій автомобіля Mercedes. Він не пропустив громадський транспорт, коли виїжджав на головну дорогу.
Свідки аварії розповіли, що водій легкового авто був з ознаками алкогольного сп’яніння. Згодом патрульні додали, що у крові водія знайшли 1,16 проміле алкоголю.
На місці дорожньої пригоди допомогу постраждалим надавали три бригади швидкої допомоги.
Нагадаємо, що в районі міста Білицьке Донецької області сталася ДТП за участі військового КрАЗу і автобусу із шахтарями.
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24 01 2018 20:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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