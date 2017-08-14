У Львові збудують нову дорогу на Польщу
Найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.
"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - йдеться у повідомленні "Укравтодору".
Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.
На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.
"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді конструкції із металевих гофрованих елементів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.
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