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У Львові збудують нову дорогу на Польщу

На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій
Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.
У Львові збудують нову дорогу на Польщу Фото: з вільних джерел

Найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.

"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу  М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з  міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - йдеться у повідомленні "Укравтодору".

Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.

На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.

"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді  конструкції із металевих гофрованих елементів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

 

 

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14 08 2017 10:58
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