У Львові збудують нову дорогу на Польщу

Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

Найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.

"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - йдеться у повідомленні "Укравтодору".