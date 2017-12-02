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У Львові вибухнула граната

Попередньо з'ясували, що гранату викинули у двір із вікна, унаслідок чого і відбувся вибух
У неділю, 12 лютого, у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій прогримів вибух.
У Львові вибухнула граната Фото: obozrevatel.com

"Сьогодні, 12 лютого, орієнтовно о 9.00 год у дворі на вул. Городоцькій, 173 стався вибух предмета, схожого на гранату", - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міськради.

За словами голови Франківської районної адміністрації Тараса Гниди, попередньо з'ясували, що гранату викинули у двір із вікна, унаслідок чого і відбувся вибух.

Нагадаємо, 6 лютого у Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибухЗа попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає.

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12 02 2017 12:59
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