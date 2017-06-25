У Львові збираються побудувати IT-парк за $95 мільйонів
Про це повідомляє AIN.
Створений для співробітників компаній IT-бізнесу, парк займатиме цілий квартал площею 10 га.
Ініціювали проект Lviv IT Cluster, а головним розробником стане компанія Galereja Centre (відома за будівництвом львівського ТЦ Forum Lviv). Ця ж компанія є і головним інвестором проекту – в Innovation District IT Park владуть $95 млн. Ці кошти підуть на будівництво кількох бізнес-центрів різної поверховості (від 8 до 22 поверхів), корпусу університету (його займе факультет інформаційних технологій УКУ), лабораторій, готелю, торгово-розважальних центрів, дитячого садка, магазинів та іншої інфраструктури.
Зазначається, що першими резидентами стануть компанії SoftServe, Global Logic та N-IX.
Квартал побудують на перетині вулиць Стрийської та Івана Чмоли.
Фото: ain.ua
Фото: ain.ua
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