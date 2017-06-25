У Львові збираються побудувати IT-парк за $95 мільйонів Парк займатиме цілий квартал площею 10 га

У Львові 24 червня офіційно повідомили про запуск проекту Innovation District IT Park, який планують реалізувати вже цього року.

Фото: ain.ua

Про це повідомляє AIN. Створений для співробітників компаній IT-бізнесу, парк займатиме цілий квартал площею 10 га. Ініціювали проект Lviv IT Cluster, а головним розробником стане компанія Galereja Centre (відома за будівництвом львівського ТЦ Forum Lviv). Ця ж компанія є і головним інвестором проекту – в Innovation District IT Park владуть $95 млн. Ці кошти підуть на будівництво кількох бізнес-центрів різної поверховості (від 8 до 22 поверхів), корпусу університету (його займе факультет інформаційних технологій УКУ), лабораторій, готелю, торгово-розважальних центрів, дитячого садка, магазинів та іншої інфраструктури. Зазначається, що першими резидентами стануть компанії SoftServe, Global Logic та N-IX. Квартал побудують на перетині вулиць Стрийської та Івана Чмоли.

Фото: ain.ua

Фото: ain.ua Нагадаємо, Україна посіла 50 місце серез 127 країн світу в щорічному рейтингу інноваційних економік.

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