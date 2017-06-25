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У Львові збираються побудувати IT-парк за $95 мільйонів

Парк займатиме цілий квартал площею 10 га
У Львові 24 червня офіційно повідомили про запуск проекту Innovation District IT Park, який планують реалізувати вже цього року.
У Львові збираються побудувати IT-парк за $95 мільйонів Фото: ain.ua

Про це повідомляє AIN.

Створений для співробітників компаній IT-бізнесу, парк займатиме цілий квартал площею 10 га.

Ініціювали проект Lviv IT Cluster, а головним розробником стане компанія Galereja Centre (відома за будівництвом львівського ТЦ Forum Lviv). Ця ж компанія є і головним інвестором проекту – в Innovation District IT Park владуть $95 млн. Ці кошти підуть на будівництво кількох бізнес-центрів різної поверховості (від 8 до 22 поверхів), корпусу університету (його займе факультет інформаційних технологій УКУ), лабораторій, готелю, торгово-розважальних центрів, дитячого садка, магазинів та іншої інфраструктури.

Зазначається, що  першими резидентами стануть компанії SoftServe, Global Logic та N-IX.

Квартал побудують на перетині вулиць Стрийської та Івана Чмоли. 


Фото: ain.ua


Фото: ain.ua

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25 06 2017 23:59
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