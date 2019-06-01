У Малайзії вперше в історії король зрікся престолу
Вперше в історії Малайзії монарх, який виконує швидше церемоніальну роль, пішов у відставку до завершення свого 5-річного перебування на посаді. Разом з тим згода короля необхідна для призначення прем'єр-міністра або високопоставлених державних чиновників, повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-служби королівського палацу.
Король Малайзії обирається без права повторного обрання серед членів Ради правителів, до якої входять спадкові султани 9 штатів країни.
Як зазначається, 49-річний Мухаммед V повернувся до роботи після 2-місячної відпустки за станом здоров'я. На престол він зійшов у грудні 2016 року.
У грудні стало відомо, що монарх одружився, подія відбулася в Росії. Офіційного повідомлення палацу про його шлюб не було.
"Meduza" з посиланням на Kuala Lumpur Reporter наводить повідомлення про шлюб короля з росіянкою Оксаною Воєводіною, переможницею конкурсу "Міс Москва - 2015".
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