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У Малайзії вперше в історії король зрікся престолу

Жодних деталей про причини такого рішення короля не повідомляється
Король Малайзії Мухаммед V зрікся престолу після двох років перебування на посаді.
У Малайзії вперше в історії король зрікся престолу Фото: AP

Вперше в історії Малайзії монарх, який виконує швидше церемоніальну роль, пішов у відставку до завершення свого 5-річного перебування на посаді. Разом з тим згода короля необхідна для призначення прем'єр-міністра або високопоставлених державних чиновників, повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-служби королівського палацу.

Король Малайзії обирається без права повторного обрання серед членів Ради правителів, до якої входять спадкові султани  9 штатів країни.

Як зазначається, 49-річний Мухаммед V повернувся до роботи після 2-місячної відпустки за станом здоров'я. На престол він зійшов у грудні 2016 року.

У грудні стало відомо, що монарх одружився, подія відбулася в Росії. Офіційного повідомлення палацу про його шлюб не було.

"Meduza" з посиланням на Kuala Lumpur Reporter наводить повідомлення про шлюб короля з росіянкою Оксаною Воєводіною, переможницею конкурсу "Міс Москва - 2015".

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06 01 2019 19:30
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