Що війна в Україні означає для Азії – The Economist

Мир у Східній Азії в значній мірі залежить від результату війни в Україні і це викликає занепокоєння

Мир у Східній Азії в значній мірі залежить від результату війни в Україні і це викликає занепокоєння

Про це пише The Economist.

Коли росія вторглася в Україну, це сколихнуло демократії Східної Азії – Тайваню, Японії та Південної Кореї, які є союзниками США. Оскільки повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік, її наслідки для політиків Східної Азії стають дедалі гострішими. У Європі говорять про те, чи зможе Україна втриматися, незважаючи на зменшення американської фінансової підтримки і привид другого президентства Трампа.

"Наслідки для миру в Азії будуть руйнівними, якщо Україна програє. Перемога президента [росії] владіміра путіна може заохотити Китай перекроїти регіональний порядок на своїх умовах", – пише The Economist.

Найбільші наслідки це матиме для Тайваню. Китай хоче поглинути його, за необхідності – силою. Для тайванців паралелі між тим, що пан путін робить з Україною, і тим, що Сі Цзіньпін може зробити з Тайванем, є разючими – особливо з огляду на те, що обидва автократа заявляють про дружбу «без обмежень». Китай нарощує військову активність, вторгаючись у повітряний і морський простір Тайваню. У відповідь у серпні уряд Тайваню оприлюднив рекордний оборонний бюджет, еквівалентний 2,6% ВВП – недостатній для стримування Китаю, але пропорційно більший, ніж у більшості країн Європи.

Новий президент Лай Цінде обіцяє ще більше збільшити витрати. Джозеф Ву, міністр закордонних справ, що йде у відставку, чітко заявив, що американська підтримка України є критично важливою для Азії, і дав зрозуміти, що Америка також має підтримувати Тайвань.

Це сталеве почуття реалізму проявляється і в інших сферах. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відмовився від політики зближення з рф і прийняв західні санкції. Японія планує майже подвоїти витрати на оборону протягом п'яти років. Незважаючи на те, що формально вона є пацифістською, вона як ніколи близька до того, щоб допомогти Америці захистити Тайвань. Військові зв'язки між Америкою, Південною Кореєю і Японією зростають. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль був обережним щодо поставок озброєнь в Україну, частково для того, щоб не зближувати росію і Північну Корею. Але тепер, коли Північна Корея відправляє артилерійські снаряди до росії, дехто в Сеулі виступає за більш жорстку проукраїнську позицію.

Одна із загроз полягає в тому, що Конгрес не зможе профінансувати Україну, а Європа не зможе компенсувати різницю. Це може призвести до поразки України, що підірве довіру до американського стримування в Азії. Інший сценарій передбачає Дональда Трампа, майже неминучого кандидата в президенти від Республіканської партії, який відкинув американські гарантії НАТО. Він захоплюється путіним, не любить Україну і мало дбає про Тайвань.

З дискусій випливає два варіанти розвитку подій. Найбільш екстремальний сценарій полягає в тому, що майбутній президент Трамп зруйнує американські гарантії безпеки своїм азійським союзникам. У відповідь вони ще більше посилять власну безпеку. Хоча витрати на оборону стрімко зростають, є мало шансів, що вони зможуть протистояти звичайній військовій загрозі з боку Китаю без Америки. Замість цього вони можуть прагнути до створення ядерної зброї в середньостроковій перспективі, щоб стримувати Китай. У Південній Кореї пан Юн відкрито говорив про придбання ядерної зброї, але припинив це робити частково після того, як Америка прийняла політику посиленого стримування, в якій її ядерна зброя більш демонстративно виставлена на показ в регіоні.

Аналогічно, після приходу Трампа 2.0 демократичні азіатські союзники Америки можуть вирішити, що у них немає іншого вибору, окрім як піти на угоду з авторитарним Китаєм, поклавши край семи десятиліттям безпекового порядку в регіоні, що складався під керівництвом Америки, і створивши китайську сферу впливу. Це кошмарний сценарій.

Другий варіант – і поки що найімовірніший – полягає в тому, що азійські політики ще тісніше працюватимуть з Америкою в надії, що це підвищить шанси адміністрації Трампа дотримуватися своїх зобов'язань щодо безпеки в Азії. Майстром у цьому був Абе Сіндзо, прем'єр-міністр Японії з 2012 по 2020 рік. Він чудово спрацювався з Трампом: був першим іноземним лідером, який зустрівся з ним у 2016 році, коли той був обраний президентом, і подарував йому золоту ключку для гольфу. У своїх мемуарах Абе згадує, як наголошував Трампу на важливості американської військової сили в Азії.

Дехто з прихильників Трампа в Америці стверджує, що Україна відволікає увагу від реальної загрози: Китаю. Головні азійські союзники Америки можуть спробувати скористатися цим MAGA-мисленням, а також збільшити оборонні витрати, щоб зняти з себе звинувачення в тому, що вони є «нахлібниками».

"Те, що відбувається на одному кінці величезного євразійського суходолу, формує розрахунки на іншому", – резюмує The Economist.