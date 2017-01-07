У Манчестері відбувається суд над британцем, який воював за ДНР

У Великобританії судять 41-річного Бенджаміна Стімсона, котрий воював на боці незаконних озброєний формувань на території ОРДЛО.

Його звинувачують у скоєнні злочину терористичного спрямування, - повідомляє британське видання The Times.

Повідомляється, що колишній бізнесмен провів у 2015 році 4 місяці на Донбасі, де приєднався до проросійських бойовиків, а також сподівався отримати російське громадянство.

За його словами, він, дотримуючись соціалістичних поглядів, приїхав на Донбас, аби "розпочати нове життя". Також Стімсон вважає себе "захисником мирних жителів".

Підсудний повідомив, що спочатку він прилетів до Москви, а потім через Ростов-на-Дону потрапив в Україну. Коли він повернувся до Манчестеру, його заарештували.

Очікується, що вирок британцю винесуть 14 липня.

Нагадаємо, в Італії за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелли затримали українського добровольця.