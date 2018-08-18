У Мексиці силовики "накрили" найбільшу в історії партію наркотиків
Мексиканські морські піхотинці конфіскували з підпільної лабораторії 50 тонн метамфетаміну, інформує DW.
Лабораторія та два склади були в містечку Алькойонкі в штаті Сіналоа. За даними місцевих ЗМІ, цей район перебуває під контролем наркокартелю "Сіналоа" - однієї з наймогутніших кримінальних організацій світу, яка займається контрабандою нелегальних психоактивних речовин, а також відмиванням грошей та торгівлею людьми.
З моменту запуску урядом Мексики кампанії з боротьби з наркокартелями 2006 року кілька наркобаронів були заарештовані. Зокрема, на початку 2016 року морські піхотинці затримали колишнього главу картеля "Сіналоа" Хоакіна Гусмана Лоеру на прізвисько "Коротун". Рік по тому наркодилера екстрадували в США.
За час кампанії загинули понад 200 тисяч осіб. На думку критиків, зростання смертності значною мірою спричинене використанням армії в антинаркотичній кампанії.
Нагадаєм, що у Мексиці за 2017 рік було зареєстровано більше 29 тисяч вбивств, що стало найвищим показником за десятки років. Боротьба з наркокартелями і міжусобна війна між наркоторговцями є основними факторами зростання кількості вбивств
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