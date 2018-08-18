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У Мексиці силовики "накрили" найбільшу в історії партію наркотиків

З 2006 року в країні триває масштабна антинаркотична кампанія
Найбільша в історії Мексики партія наркотиків була виявлена в підпільній лабораторії в штаті Сіналоа.
У Мексиці силовики "накрили" найбільшу в історії партію наркотиків Фото: Reuters

Мексиканські морські піхотинці конфіскували з підпільної лабораторії 50 тонн метамфетаміну, інформує DW.

Лабораторія та два склади були в містечку Алькойонкі в штаті Сіналоа. За даними місцевих ЗМІ, цей район перебуває під контролем наркокартелю "Сіналоа" - однієї з наймогутніших кримінальних організацій світу, яка займається контрабандою нелегальних психоактивних речовин, а також відмиванням грошей та торгівлею людьми.

З моменту запуску урядом Мексики кампанії з боротьби з наркокартелями 2006 року кілька наркобаронів були заарештовані. Зокрема, на початку 2016 року морські піхотинці затримали колишнього главу картеля "Сіналоа" Хоакіна Гусмана Лоеру на прізвисько "Коротун". Рік по тому наркодилера екстрадували в США. 

За час кампанії загинули понад 200 тисяч осіб. На думку критиків, зростання смертності значною мірою спричинене використанням армії в антинаркотичній кампанії.

Нагадаєм, що у Мексиці за 2017 рік було зареєстровано більше 29 тисяч вбивств, що стало найвищим показником за десятки років. Боротьба з наркокартелями і міжусобна війна між наркоторговцями є основними факторами зростання кількості вбивств

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18 08 2018 20:44
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