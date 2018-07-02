У Mercedes-Benz вибачилися перед Китаєм за цитування Далай-лами
Про це повідомляє Reuters.
У заяві на китайській веб-платформі Weibo автовиробник заявив, що негайно видалив "суперечливий допис" і перепросив у китайського народу.
"Ми негайно здійснимо кроки для поглиблення нашого розуміння китайської культури та цінностей, включно із нашими міжнародними співробітниками, щоб допомогти стандартизувати наші дії, аби ця проблема більше не повторилася", - йдеться в заяві.
В мережі Instagram фото автомобіля Mercedes білого кольору супроводжувалося цитатою Далай-лами: "Погляньте на ситуацію з різних боків і станете більш відкритими". Цей допис у соціальній мережі викликав критику з боку китайських користувачів.
Іноземні бренди в Китаї намагаються привабити тамтешніх покупців через зростання їхніх купівельних можливостей. Вибачення за цитату Далай-лами у китайському сегменті мережі може свідчити, що бренд Mercedes-Benz боїться зазнати у Китаї репутаційних втрат. Раніше під удар потрапили авіакомпанія Delta Air Lines і виробник одягу Zara через те, що позначали Тибет і Тайвань як країни.
Китай захопив Тибет у 1951 році. Духовний і на той час світський лідер країни Далай-лама XIV (Нгагваанг Ловзаанг Тэнцзиин Гьямцхо) намагався співіснувати з китайцями, але після придушення антикитайського повстання в 1959 році втік до Індії та очолив тибетський уряд у вигнанні. В березні 2011 року він відмовився від політичної влади та залишився лише духовним лідером.
Китайська Республіка на острові Тайвань є частково визнаною державою-засновником ООН, яка також претендує на всю територію Китаю. КНР не визнає Тайвань і вважає своєю територією.
Міністерство закордонних справ Китаю висловило різке невдоволення та рішучий протест у зв’язку зі зустріччю федерального канцлера Австрії Вернера Файмана та міністра закордонних справ Австрії Міхаеля Шпінделеггера.
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