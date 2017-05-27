У Міноборони пояснили порядок призову офіцерів запасу в 2017 році

Призов відбуватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок

У Міністерстві оборони України роз'яснили деякі положення порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

За рішенням міністра оборони України (з оформленням наказу по особовому складу) у 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання.

Призов відбуватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок. Залучення призваних військовослужбовців до сил і засобів проведення АТО буде відбуватися лише після проходження обов’язкової підготовки у вищих військових навчальних закладах (тривалість – 3 місяці).

Відповідно до наказу строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

У Міноборони підкреслили, що після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", а саме: за сімейними обставинами; за станом здоров’я; для здобуття освіти; для продовження професійної діяльності.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу", якими звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від військової служби.