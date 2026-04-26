Україна візьме участь у саміті НАТО

26 квітня 2026, 19:04
Фото: з вільного доступу
Йдеться про зустріч в Туреччині.

Україна буде представлена на саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду.

За його словами, наразі тривають консультації щодо формату участі та рівня представництва української делегації.

"Як, в якому форматі, хто – поки що рано казати", – зазначив Зеленський.

Деталі складу делегації та програми участі наразі не розголошуються.

Останнім часом взаємодія України з НАТО посилилася на тлі зростання ролі українського бойового досвіду у війні проти росії, зокрема у сфері безпілотних технологій та роботизованих систем.

Зазначимо, що президентка Молдови Мая Санду приїхала до України з офіційним візитом, у межах якого проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

 

