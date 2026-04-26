Президентка Молдови Мая Санду приїхала до України з офіційним візитом, у межах якого проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Про це Санду повідомила на Facebook-сторінці.

"Арка, зведена над зруйнованим реактором, є доказом того, що країни можуть досягати надзвичайних результатів, коли діють разом. Сьогодні нам потрібні така ж єдність і рішучість, щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова – поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати", – йдеться у пості.

Також під час візиту сторони планують обговорити двосторонню співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні. Окремо передбачено участь президентки Молдови у пам’ятних заходах у Чорнобилі.

Санду також зазначила, що Чорнобильська катастрофа стала глобальним уроком для світу, адже її наслідки вийшли далеко за межі однієї держави.

Нагадаємо, що cьогодні, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС, що стала найбільшою техногенною катастрофою у світі.